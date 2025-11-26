Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Тест ПДР для уважних — куди може їхати водій

Тест ПДР для уважних — куди може їхати водій

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 19:45
Оновлено: 14:07
Тест ПДР для грамотних водіїв: куди можна проїхати
Куди можна? Малюнок: "Керманич"

Задача на знання дорожніх знаків. В яких напрямках може рухатися водій білого автомобіля  у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Праворуч.
  2. Прямо та праворуч.
  3. Прямо.
  4. Прямо, праворуч та у зворотному напрямку.
  5. Прямо та у зворотному напрямку.
  6. У будь-якому напрямку.

Розбір задачі

Тест з ПДР: куди можна продовжити рух?

Водій білого автомобіля знаходиться перед перехрестям. Праворуч від нього встановлені два дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

Знак 5.7.1 інформує, що на дорозі, яку перетинає водій, організовано односторонній рух праворуч. Отже, поворот ліворуч категорично заборонений, адже у такому випадку автомобіль виїде на смугу зустрічного руху.

Рух прямо та праворуч водієві дозволені. Розворот також не забороняється, позаяк знак 5.7.1 не проти виконання розвороту, за умови, що автомобіль не покидає межі перехрестя під час маневру.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації