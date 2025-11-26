Тест ПДР для грамотних водіїв: куди можна проїхати

Куди можна? Малюнок: "Керманич"

Задача на знання дорожніх знаків. В яких напрямках може рухатися водій білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Праворуч. Прямо та праворуч. Прямо. Прямо, праворуч та у зворотному напрямку. Прямо та у зворотному напрямку. У будь-якому напрямку.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля знаходиться перед перехрестям. Праворуч від нього встановлені два дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

Знак 5.7.1 інформує, що на дорозі, яку перетинає водій, організовано односторонній рух праворуч. Отже, поворот ліворуч категорично заборонений, адже у такому випадку автомобіль виїде на смугу зустрічного руху.

Рух прямо та праворуч водієві дозволені. Розворот також не забороняється, позаяк знак 5.7.1 не проти виконання розвороту, за умови, що автомобіль не покидає межі перехрестя під час маневру.

Правильна відповідь

№4

