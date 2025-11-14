Корисний тест ПДР з регулювальником: хто може проїхати

Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Який транспортний засіб може продовжити рух при цьому сигналі регулювальника у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Мотоцикл. Жовтий автомобіль та велосипед. Жовтий автомобіль. Велосипед. Сірий автомобіль. Для усім рух заборонений.

Розбір задачі

Водії жовтого та сірого автомобілів повертають ліворуч, а мотоцикліст та велосипедист проїжджають прямо.

На перехресті встановлено знаки пріоритету та працює світлофор, але це не має жодного значення, адже порядок руху визначається сигналами регулювальника.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання".

Наразі регулювальник стоїть з правою рукою, витягнутою вперед.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"З лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника.

З боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;

З правого боку та спини— рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".

Отже, у зображеній ситуації з лівого боку регулювальника дозволений рух в усіх напрямках водієві жовтого автомобіля та велосипедисту.

Правильна відповідь

№2

