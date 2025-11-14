Відео
Тест ПДР з регулювальником — хто може проїхати

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 07:35
Оновлено: 13:45
Корисний тест ПДР з регулювальником: хто може проїхати
Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Який транспортний засіб може продовжити рух при цьому сигналі регулювальника у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Мотоцикл.
  2. Жовтий автомобіль та велосипед.
  3. Жовтий автомобіль.
  4. Велосипед.
  5. Сірий автомобіль.
  6. Для усім рух заборонений.

Розбір задачі

Тест з ПДР про сигнали регулювальника

Водії жовтого та сірого автомобілів повертають ліворуч, а мотоцикліст та велосипедист проїжджають прямо.

На перехресті встановлено знаки пріоритету та працює світлофор, але це не має жодного значення, адже порядок руху визначається сигналами регулювальника.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання".

Наразі регулювальник стоїть з правою рукою, витягнутою вперед.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

  • "З лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника.
  • З боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
  • З правого боку та спини— рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".

Отже, у зображеній ситуації з лівого боку регулювальника дозволений рух в усіх напрямках водієві жовтого автомобіля та велосипедисту.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
