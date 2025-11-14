Корисний тест ПДР з регулювальником: хто може проїхати

Тест ПДР з регулювальником — хто може проїхати
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Який транспортний засіб може продовжити рух при цьому сигналі регулювальника у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Мотоцикл.
- Жовтий автомобіль та велосипед.
- Жовтий автомобіль.
- Велосипед.
- Сірий автомобіль.
- Для усім рух заборонений.
Розбір задачі
Водії жовтого та сірого автомобілів повертають ліворуч, а мотоцикліст та велосипедист проїжджають прямо.
На перехресті встановлено знаки пріоритету та працює світлофор, але це не має жодного значення, адже порядок руху визначається сигналами регулювальника.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання".
Наразі регулювальник стоїть з правою рукою, витягнутою вперед.
Читаємо пункт 8.8 ПДР:
- "З лівого боку — дозволено рух трамвая ліворуч, нерейковим транспортним засобам — у всіх напрямках; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника.
- З боку грудей — усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч;
- З правого боку та спини— рух усіх транспортних засобів заборонено; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника".
Отже, у зображеній ситуації з лівого боку регулювальника дозволений рух в усіх напрямках водієві жовтого автомобіля та велосипедисту.
Правильна відповідь
№2
