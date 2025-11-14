Полезный тест ПДД с регулировщиком: кто может проехать

Тест ПДД с регулировщиком — кто может проехать
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Какое транспортное средство может продолжить движение при этом сигнале регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Мотоцикл.
- Желтый автомобиль и велосипед.
- Желтый автомобиль.
- Велосипед.
- Серый автомобиль.
- Для всех движение запрещено.
Разбор задачи
Водители желтого и серого автомобилей поворачивают налево, а мотоциклист и велосипедист проезжают прямо.
На перекрестке установлены знаки приоритета и работает светофор, но это не имеет никакого значения, ведь порядок движения определяется сигналами регулировщика.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".
Сейчас регулировщик стоит с правой рукой, вытянутой вперед.
Читаем пункт 8.8 ПДД:
- "С левой стороны — разрешено движение трамвая слева, нерельсовым транспортным средствам - во всех направлениях; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.
- Со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только справа;
- С правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".
Итак, в изображенной ситуации с левой стороны регулировщика разрешено движение во всех направлениях водителю желтого автомобиля и велосипедисту.
Правильный ответ
№2
