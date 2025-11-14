Полезный тест ПДД с регулировщиком: кто может проехать

Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Какое транспортное средство может продолжить движение при этом сигнале регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Мотоцикл. Желтый автомобиль и велосипед. Желтый автомобиль. Велосипед. Серый автомобиль. Для всех движение запрещено.

Разбор задачи

Водители желтого и серого автомобилей поворачивают налево, а мотоциклист и велосипедист проезжают прямо.

На перекрестке установлены знаки приоритета и работает светофор, но это не имеет никакого значения, ведь порядок движения определяется сигналами регулировщика.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".

Сейчас регулировщик стоит с правой рукой, вытянутой вперед.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"С левой стороны — разрешено движение трамвая слева, нерельсовым транспортным средствам - во всех направлениях; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.

Со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только справа;

С правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".

Итак, в изображенной ситуации с левой стороны регулировщика разрешено движение во всех направлениях водителю желтого автомобиля и велосипедисту.

Правильный ответ

№2

