Видео

Тест ПДД с регулировщиком — кто может проехать

Тест ПДД с регулировщиком — кто может проехать

Дата публикации 14 ноября 2025 07:35
обновлено: 13:45
Полезный тест ПДД с регулировщиком: кто может проехать
Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Какое транспортное средство может продолжить движение при этом сигнале регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Мотоцикл.
  2. Желтый автомобиль и велосипед.
  3. Желтый автомобиль.
  4. Велосипед.
  5. Серый автомобиль.
  6. Для всех движение запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР про сигнали регулювальника

Водители желтого и серого автомобилей поворачивают налево, а мотоциклист и велосипедист проезжают прямо.

На перекрестке установлены знаки приоритета и работает светофор, но это не имеет никакого значения, ведь порядок движения определяется сигналами регулировщика.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".

Сейчас регулировщик стоит с правой рукой, вытянутой вперед.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

  • "С левой стороны — разрешено движение трамвая слева, нерельсовым транспортным средствам - во всех направлениях; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика.
  • Со стороны груди — всем транспортным средствам разрешено движение только справа;
  • С правой стороны и спины — движение всех транспортных средств запрещено; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной регулировщика".

Итак, в изображенной ситуации с левой стороны регулировщика разрешено движение во всех направлениях водителю желтого автомобиля и велосипедисту.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
