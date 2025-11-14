Відео
Відео

Тест ПДР на перехресті — в якому порядку проїдуть авто

Дата публікації: 14 листопада 2025 19:45
Оновлено: 20:32
Тест ПДР: в якому порядку авто проїдуть перехрестя
Хто за ким? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. В якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Червоний автомобіль, зелений, жовтий
  2. Жовтий автомобіль, червоний, зелений
  3. Зелений автомобіль, жовтий, червоний

Розбір задачі

Водії зеленого та червоного автомобіля проїжджають прямо, а водій жовтої машини повертає ліворуч.

Перед перехрестям встановлений попереджувальний знак 1.21 "Перехрещення рівнозначних доріг". Це значить, що усі водії знаходяться на рівнозначних дорогах, а отже мають розʼїхатися за правилом "правої руки".

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Перешкоди праворуч не має водій зеленого авто, тому він проїде першим. Після цього перешкода праворуч зникне для водія жовтої машини, який проїде другим. Відповідно останнім залишить перехрестя водій червоного авто.

Тест з ПДР: хто за ким проїде перехрестя?

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
