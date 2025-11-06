Заплутаний тест ПДР: хто з водіїв поступиться

Тест ПДР — хто кого пропускає у складній ситуації
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв зобов'язаний поступитися дорогою у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
Розбір задачі
На ділянці дороги, яка має дві смуги для руху в одному напрямку, водій синього автомобіля має намір перестроїтися з лівої смуги в праву, а водій жовтого хоче перестроїтися з правої смуги в ліву, щоб розвернутися.
Читаємо пункт 10.3 ПДР:
"За одночасного перестроювання транспортних засобів, що рухаються в одному напрямку, водій, який знаходиться ліворуч, повинен дати дорогу транспортному засобу, що знаходиться праворуч".
Правильна відповідь
№2
