Відео

Тест ПДР на перехресті — яка траєкторія дозволена водієві

Дата публікації: 1 листопада 2025 11:40
Оновлено: 09:52
Тест ПДР: яка траєкторія дозволена водієві на перехресті
Яка траєкторія? Малюнок: "Школа Авто"

Завдання на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напряму. За якими з траєкторій дозволяється проїхати водієві білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

Варіанти відповіді

  1. За траєкторіями 2 та 3.
  2. За траєкторіями 1 та 4.
  3. За траєкторією 3.
  4. За траєкторіями 1, 2 та 3.
  5. За всіма траєкторіями дозволено.

Розбір задачі

Тес з ПДР: за якою траєкторією можна їхати?

На перехресті увімкнено зелене світло, яке дозволяє рух в усіх напрямках. Також водій білого автомобіля бачить знак 4.5 "Рух прямо і ліворуч", який забороняє поворот праворуч. Тобто проїзд траєкторією 4 буде порушенням вимог дорожнього знака. Всі інші траєкторії цим знаком не заборонені.

Але, водій білого автомобіля знаходиться на правій смузі, звідки рух траєкторіями 1 та 2 заборонений.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
