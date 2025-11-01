Тест ПДР: яка траєкторія дозволена водієві на перехресті

Тест ПДР на перехресті — яка траєкторія дозволена водієві
Завдання на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напряму. За якими з траєкторій дозволяється проїхати водієві білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Школа Авто".
Варіанти відповіді
- За траєкторіями 2 та 3.
- За траєкторіями 1 та 4.
- За траєкторією 3.
- За траєкторіями 1, 2 та 3.
- За всіма траєкторіями дозволено.
Розбір задачі
На перехресті увімкнено зелене світло, яке дозволяє рух в усіх напрямках. Також водій білого автомобіля бачить знак 4.5 "Рух прямо і ліворуч", який забороняє поворот праворуч. Тобто проїзд траєкторією 4 буде порушенням вимог дорожнього знака. Всі інші траєкторії цим знаком не заборонені.
Але, водій білого автомобіля знаходиться на правій смузі, звідки рух траєкторіями 1 та 2 заборонений.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Правильна відповідь
№3
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
