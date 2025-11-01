Видео
Україна
Видео

Тест ПДД на перекрестке — какая траектория разрешена водителю

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 11:40
обновлено: 09:52
Тест ПДД: какая траектория разрешена водителю на перекрестке
Какая траектория? Рисунок: "Школа Авто"

Задание на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. По каким из траекторий разрешается проехать водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

Варианты ответа

  1. По траекториям 2 и 3.
  2. По траекториям 1 и 4.
  3. По траектории 3.
  4. По траекториям 1, 2 и 3.
  5. По всем траекториям разрешено.

Разбор задачи

Тес з ПДР: за якою траєкторією можна їхати?

На перекрестке включен зеленый свет, который разрешает движение во всех направлениях. Также водитель белого автомобиля видит знак 4.5 "Движение прямо и налево", который запрещает поворот направо. То есть проезд по траектории 4 будет нарушением требований дорожного знака. Все остальные траектории этим знаком не запрещены.

Но, водитель белого автомобиля находится на правой полосе, откуда движение по траекториям 1 и 2 запрещено.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Правильный ответ

№3

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
