Тест ПДД: какая траектория разрешена водителю на перекрестке

Какая траектория? Рисунок: "Школа Авто"

Задание на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. По каким из траекторий разрешается проехать водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

По траекториям 2 и 3. По траекториям 1 и 4. По траектории 3. По траекториям 1, 2 и 3. По всем траекториям разрешено.

Разбор задачи

На перекрестке включен зеленый свет, который разрешает движение во всех направлениях. Также водитель белого автомобиля видит знак 4.5 "Движение прямо и налево", который запрещает поворот направо. То есть проезд по траектории 4 будет нарушением требований дорожного знака. Все остальные траектории этим знаком не запрещены.

Но, водитель белого автомобиля находится на правой полосе, откуда движение по траекториям 1 и 2 запрещено.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Правильный ответ

№3

