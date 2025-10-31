Цікавий тест з ПДР: чи дозволений проїзд вантажівки

Так можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про рух у житловій та пішохідній зоні. Чи дозволено водієві вантажного автомобіля маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено за відсутності інших транспортних засобів. Дозволено за відсутності пішоходів. Заборонено.

Розбір задачі

Водій великого бензовозу має намір потрапити на паралельну вулицю, проїхавши через житлову зону, яка позначена знаками 5.34 "Житлова зона" та 5.35 "Кінець житлової зони".

Безумовно, такий маневр водієві вантажівки забороняється

Читаємо пункт 26.2 ПДР:

"У житловій зоні забороняється:

транзитний рух транспортних засобів ;

; стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями й таке їх розташування, яке утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів;

стоянка з працюючим двигуном;

навчальна їзда;

рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів (крім тих, що обслуговують об'єкти та громадян, виконують технологічні роботи або належать громадянам, що проживають у цій зоні)".

Правильна відповідь

№4

