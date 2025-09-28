Швидкий тест з ПДР: як правильно розвернутися

Яка траєкторія? Малюнок: "Тести ПДР 2025"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. За якою з траєкторій водій жовтого автомобіля правильно виконає розворот у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".

Варіанти відповіді

За траєкторією А. За траєкторією Б. Обидві траєкторії правильні. Розворот заборонено.

Розбір задачі

На перехресті водій жовтого автомобіля має намір виконати розворот. Щоб не порушувати правила, у зображеній ситуації він має скористатися траєкторією А.

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18, або розміткою 1.18".

Ані знаків, ані відповідної розмітки на малюнку немає.

Правильна відповідь

№1

