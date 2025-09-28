Швидкий тест з ПДР: як правильно розвернутися

Тест ПДР — за якою траєкторією правильно розвернутися
Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. За якою з траєкторій водій жовтого автомобіля правильно виконає розворот у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".
Варіанти відповіді
- За траєкторією А.
- За траєкторією Б.
- Обидві траєкторії правильні.
- Розворот заборонено.
Розбір задачі
На перехресті водій жовтого автомобіля має намір виконати розворот. Щоб не порушувати правила, у зображеній ситуації він має скористатися траєкторією А.
Читаємо пункт 11.8 ПДР:
"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18, або розміткою 1.18".
Ані знаків, ані відповідної розмітки на малюнку немає.
Правильна відповідь
№1
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!