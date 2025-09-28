Відео
Головна Авто Тест ПДР — за якою траєкторією правильно розвернутися

Тест ПДР — за якою траєкторією правильно розвернутися

Дата публікації: 28 вересня 2025 11:45
Швидкий тест з ПДР: як правильно розвернутися
Яка траєкторія? Малюнок: "Тести ПДР 2025"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. За якою з траєкторій водій жовтого автомобіля правильно виконає розворот у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. За траєкторією А.
  2. За траєкторією Б.
  3. Обидві траєкторії правильні.
  4. Розворот заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: з якої смуги виконати розворот?

На перехресті водій жовтого автомобіля має намір виконати розворот. Щоб не порушувати правила, у зображеній ситуації він має скористатися траєкторією А.

Читаємо пункт 11.8 ПДР:

"Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками 5.16, 5.18, або розміткою 1.18".

Ані знаків, ані відповідної розмітки на малюнку немає.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
