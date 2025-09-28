Видео
Тест ПДД — по какой траектории правильно развернуться

Тест ПДД — по какой траектории правильно развернуться

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 11:45
Быстрый тест по ПДД: как правильно развернуться
Какая траектория? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. По какой из траекторий водитель желтого автомобиля правильно выполнит разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Варианты ответа

  1. По траектории А.
  2. По траектории Б.
  3. Обе траектории правильные.
  4. Разворот запрещен.

Разбор задачи

Тест з ПДР: з якої смуги виконати розворот?

На перекрестке водитель желтого автомобиля намерен выполнить разворот. Чтобы не нарушать правила, в изображенной ситуации он должен воспользоваться траекторией А.

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18, или разметкой 1.18".

Ни знаков, ни соответствующей разметки на рисунке нет.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
