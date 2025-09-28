Быстрый тест по ПДД: как правильно развернуться

Какая траектория? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. По какой из траекторий водитель желтого автомобиля правильно выполнит разворот в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

По траектории А. По траектории Б. Обе траектории правильные. Разворот запрещен.

Разбор задачи

На перекрестке водитель желтого автомобиля намерен выполнить разворот. Чтобы не нарушать правила, в изображенной ситуации он должен воспользоваться траекторией А.

Читаем пункт 11.8 ПДД:

"Поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайного пути попутного направления, расположенного на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств, если иной порядок движения не предусмотрен дорожными знаками 5.16, 5.18, или разметкой 1.18".

Ни знаков, ни соответствующей разметки на рисунке нет.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: