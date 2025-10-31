Интересный тест по ПДД: разрешен ли проезд грузовика

Так можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о движении в жилой и пешеходной зоне. Разрешен ли водителю грузового автомобиля маневр в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Разрешено. Разрешено при отсутствии других транспортных средств. Разрешено при отсутствии пешеходов. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель большого бензовоза намерен попасть на параллельную улицу, проехав через жилую зону, которая обозначена знаками 5.34 "Жилая зона" и 5.35 "Конец жилой зоны".

Безусловно, такой маневр водителю грузовика запрещается

Читаем пункт 26.2 ПДД:

"В жилой зоне запрещается:

транзитное движение транспортных средств ;

; стоянка транспортных средств вне специально отведенных мест и такое их расположение, которое затрудняет движение пешеходов и проезд оперативных или специальных транспортных средств;

стоянка с работающим двигателем;

учебная езда;

движение грузовых автомобилей, тракторов, самоходных машин и механизмов (кроме тех, которые обслуживают объекты и граждан, выполняют технологические работы или принадлежат гражданам, проживающим в этой зоне)".

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: