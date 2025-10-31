Интересный тест по ПДД: разрешен ли проезд грузовика

Тест по ПДД — разрешен ли проезд грузовика
Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 19:45
обновлено: 20:56
Так можно? Рисунок: "За! Правилами"
Задача по теме о движении в жилой и пешеходной зоне. Разрешен ли водителю грузового автомобиля маневр в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Реклама
Читайте также:
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено при отсутствии других транспортных средств.
- Разрешено при отсутствии пешеходов.
- Запрещено.
Разбор задачи
Водитель большого бензовоза намерен попасть на параллельную улицу, проехав через жилую зону, которая обозначена знаками 5.34 "Жилая зона" и 5.35 "Конец жилой зоны".
Безусловно, такой маневр водителю грузовика запрещается
Читаем пункт 26.2 ПДД:
"В жилой зоне запрещается:
- транзитное движение транспортных средств;
- стоянка транспортных средств вне специально отведенных мест и такое их расположение, которое затрудняет движение пешеходов и проезд оперативных или специальных транспортных средств;
- стоянка с работающим двигателем;
- учебная езда;
- движение грузовых автомобилей, тракторов, самоходных машин и механизмов (кроме тех, которые обслуживают объекты и граждан, выполняют технологические работы или принадлежат гражданам, проживающим в этой зоне)".
Правильный ответ
№4
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама