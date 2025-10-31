Видео
Видео

Тест по ПДД — разрешен ли проезд грузовика

Дата публикации 31 октября 2025 19:45
обновлено: 20:56
Интересный тест по ПДД: разрешен ли проезд грузовика
Так можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о движении в жилой и пешеходной зоне. Разрешен ли водителю грузового автомобиля маневр в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено при отсутствии других транспортных средств.
  3. Разрешено при отсутствии пешеходов.
  4. Запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи може проїхати вантажівка?

Водитель большого бензовоза намерен попасть на параллельную улицу, проехав через жилую зону, которая обозначена знаками 5.34 "Жилая зона" и 5.35 "Конец жилой зоны".

Безусловно, такой маневр водителю грузовика запрещается

Читаем пункт 26.2 ПДД:

"В жилой зоне запрещается:

  • транзитное движение транспортных средств;
  • стоянка транспортных средств вне специально отведенных мест и такое их расположение, которое затрудняет движение пешеходов и проезд оперативных или специальных транспортных средств;
  • стоянка с работающим двигателем;
  • учебная езда;
  • движение грузовых автомобилей, тракторов, самоходных машин и механизмов (кроме тех, которые обслуживают объекты и граждан, выполняют технологические работы или принадлежат гражданам, проживающим в этой зоне)".

Правильный ответ

№4

