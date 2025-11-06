Запутанный тест ПДД: кто из водителей уступит

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель желтого автомобиля. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

На участке дороги, который имеет две полосы для движения в одном направлении, водитель синего автомобиля намерен перестроиться из левой полосы в правую, а водитель желтого хочет перестроиться из правой полосы в левую, чтобы развернуться.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель, который находится слева, должен уступить дорогу транспортному средству, которое находится справа".

Правильный ответ

№2

