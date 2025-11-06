Видео
Тест ПДД — кто кого пропускает в сложной ситуации

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 19:45
обновлено: 13:48
Запутанный тест ПДД: кто из водителей уступит
Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель желтого автомобиля.
  2. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто з водіїв має дати дорогу?

На участке дороги, который имеет две полосы для движения в одном направлении, водитель синего автомобиля намерен перестроиться из левой полосы в правую, а водитель желтого хочет перестроиться из правой полосы в левую, чтобы развернуться.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель, который находится слева, должен уступить дорогу транспортному средству, которое находится справа".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
