Тест ПДД: в каком порядке авто проедут перекресток

Кто за кем? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. В каком порядке автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Красный автомобиль, зеленый, желтый. Желтый автомобиль, красный, зеленый. Зеленый автомобиль, желтый, красный.

Разбор задачи

Водители зеленого и красного автомобиля проезжают прямо, а водитель желтой машины поворачивает налево.

Перед перекрестком установлен предупредительный знак 1.21 "Перекресток равнозначных дорог". Это значит, что все водители находятся на равнозначных дорогах, а значит должны разъехаться по правилу "правой руки".

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Помехи справа не имеет водитель зеленого авто, поэтому он проедет первым. После этого помеха справа исчезнет для водителя желтой машины, который проедет вторым. Соответственно последним покинет перекресток водитель красного авто.

Правильный ответ

№3

