Видео

Тест ПДД для внимательных — куда может ехать водитель

Дата публикации 26 ноября 2025 19:45
обновлено: 14:07
Тест ПДД для грамотных водителей: куда можно проехать
Куда можно? Рисунок: "Керманич"

Задача на знание дорожных знаков. В каких направлениях может двигаться водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Направо.
  2. Прямо и направо.
  3. Прямо.
  4. Прямо, направо и в обратном направлении.
  5. Прямо и в обратном направлении.
  6. В любом направлении.

Разбор задачи

Тест з ПДР: куди можна продовжити рух?

Водитель белого автомобиля находится перед перекрестком. Справа от него установлены два дорожных знака 2.3 "Главная дорога" и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".

Знак 5.7.1 информирует, что на дороге, которую пересекает водитель, организовано одностороннее движение направо. Следовательно, поворот налево категорически запрещен, ведь в таком случае автомобиль выедет на полосу встречного движения.

Движение прямо и направо водителю разрешены. Разворот также не запрещается, поскольку знак 5.7.1 не против выполнения разворота, при условии, что автомобиль не покидает пределы перекрестка во время маневра.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
