Тест ПДД для грамотных водителей: куда можно проехать

Куда можно? Рисунок: "Керманич"

Задача на знание дорожных знаков. В каких направлениях может двигаться водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

Направо. Прямо и направо. Прямо. Прямо, направо и в обратном направлении. Прямо и в обратном направлении. В любом направлении.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля находится перед перекрестком. Справа от него установлены два дорожных знака 2.3 "Главная дорога" и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".

Знак 5.7.1 информирует, что на дороге, которую пересекает водитель, организовано одностороннее движение направо. Следовательно, поворот налево категорически запрещен, ведь в таком случае автомобиль выедет на полосу встречного движения.

Движение прямо и направо водителю разрешены. Разворот также не запрещается, поскольку знак 5.7.1 не против выполнения разворота, при условии, что автомобиль не покидает пределы перекрестка во время маневра.

Правильный ответ

№4

