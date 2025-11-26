Тест ПДД для грамотных водителей: куда можно проехать

Тест ПДД для внимательных — куда может ехать водитель
Задача на знание дорожных знаков. В каких направлениях может двигаться водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Керманич".
Варианты ответа
- Направо.
- Прямо и направо.
- Прямо.
- Прямо, направо и в обратном направлении.
- Прямо и в обратном направлении.
- В любом направлении.
Разбор задачи
Водитель белого автомобиля находится перед перекрестком. Справа от него установлены два дорожных знака 2.3 "Главная дорога" и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".
Знак 5.7.1 информирует, что на дороге, которую пересекает водитель, организовано одностороннее движение направо. Следовательно, поворот налево категорически запрещен, ведь в таком случае автомобиль выедет на полосу встречного движения.
Движение прямо и направо водителю разрешены. Разворот также не запрещается, поскольку знак 5.7.1 не против выполнения разворота, при условии, что автомобиль не покидает пределы перекрестка во время маневра.
Правильный ответ
№4
