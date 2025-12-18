Непростой тест ПДД: кто выполняет запрещенный маневр

Кто нарушитель? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей автомобилей нарушит правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля. Водитель зеленого автомобиля. Водители красного и зеленого автомобилей. Все водители нарушают. Никто из водителей не нарушает.

Разбор задачи

На участке дороги водители синего и зеленого автомобилей поворачивают налево, а водитель красной машины проезжает прямо.

Водитель синего авто выезжает из жилой зоны на дорогу с односторонним движением и поворачивает в направлении стрелки знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Он ничего не нарушает, ведь не выезжает на встречную полосу.

Водитель красного автомобиля намерен проехать прямо из одного двора в другой. Он также ничего не нарушает.

Водитель зеленого авто покидает дорогу с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением", и выезжает на двустороннюю. Он намерен повернуть налево, но при этом находится на правой полосе односторонней дороги, хотя ему ничего не мешало перестроиться перед поворотом в левую.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Правильный ответ

№3

