Непростой тест ПДД: кто выполняет запрещенный маневр

Сложный тест ПДД — кто едет по запрещенной траектории
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей автомобилей нарушит правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель зеленого автомобиля.
- Водители красного и зеленого автомобилей.
- Все водители нарушают.
- Никто из водителей не нарушает.
Разбор задачи
На участке дороги водители синего и зеленого автомобилей поворачивают налево, а водитель красной машины проезжает прямо.
Водитель синего авто выезжает из жилой зоны на дорогу с односторонним движением и поворачивает в направлении стрелки знака 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением". Он ничего не нарушает, ведь не выезжает на встречную полосу.
Водитель красного автомобиля намерен проехать прямо из одного двора в другой. Он также ничего не нарушает.
Водитель зеленого авто покидает дорогу с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением", и выезжает на двустороннюю. Он намерен повернуть налево, но при этом находится на правой полосе односторонней дороги, хотя ему ничего не мешало перестроиться перед поворотом в левую.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Правильный ответ
№3
