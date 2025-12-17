Тест ПДР: хто порушує правила на круговому перехресті

Хто порушник? Фото: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів порушує правила, з’їжджаючи з кола у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Водій чорного автомобіля. Водій білого автомобіля. Обидва водії. Жоден з водіїв.

Розбір задачі

Водій чорного автомобіля зʼїжджає з кругового перехрестя з правої смуги, а водій білої машини — з лівої.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Правильна відповідь

№4

