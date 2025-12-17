Відео
Відео

Тест ПДР на круговому перехресті — хто порушує правила

Тест ПДР на круговому перехресті — хто порушує правила

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 19:45
Тест ПДР: хто порушує правила на круговому перехресті
Хто порушник? Фото: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів порушує правила, з’їжджаючи з кола у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій чорного автомобіля.
  2. Водій білого автомобіля.
  3. Обидва водії.
  4. Жоден з водіїв.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила?

Водій чорного автомобіля зʼїжджає з кругового перехрестя з правої смуги, а водій білої машини — з лівої.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
