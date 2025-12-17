Тест ПДР: хто порушує правила на круговому перехресті

Тест ПДР на круговому перехресті — хто порушує правила
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів порушує правила, з’їжджаючи з кола у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Водій чорного автомобіля.
- Водій білого автомобіля.
- Обидва водії.
- Жоден з водіїв.
Розбір задачі
Водій чорного автомобіля зʼїжджає з кругового перехрестя з правої смуги, а водій білої машини — з лівої.
Читаємо пункт 10.5 ПДР:
"Виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, може здійснюватися з будь-якої смуги, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч".
Правильна відповідь
№4
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!