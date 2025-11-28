Тест ПДР: хто має перевагу біля парковки

Тест ПДР на парковці — хто має поступитися
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв транспортних засобів має перевагу у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій білого автомобіля.
Розбір задачі
Водій білого автомобіля рухається заднім ходом з наміром припаркуватися. Водночас водій синьої машини виїжджає зі стоянки.
Читаємо пункт 10.10 ПДР:
"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".
Отже, у зображеній ситуації водій білого авто правил не порушує, коли рухається заднім ходом, й саме він має перевагу перед водієм синьої машини.
Читаємо 10.2 ПДР:
"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній...".
Правильна відповідь
№2
