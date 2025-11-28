Тест ПДР: хто має перевагу біля парковки

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв транспортних засобів має перевагу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій білого автомобіля.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля рухається заднім ходом з наміром припаркуватися. Водночас водій синьої машини виїжджає зі стоянки.

Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

Отже, у зображеній ситуації водій білого авто правил не порушує, коли рухається заднім ходом, й саме він має перевагу перед водієм синьої машини.

Читаємо 10.2 ПДР:

"Виїжджаючи на дорогу з житлової зони, дворів, місць стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, водій повинен перед проїзною частиною чи тротуаром дати дорогу пішоходам і транспортним засобам, що рухаються по ній...".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: