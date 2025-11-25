Відео
Головна Авто Хитрий тест ПДР — що означає рідкісний дорожній знак

Хитрий тест ПДР — що означає рідкісний дорожній знак

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 19:45
Оновлено: 13:55
Тест ПДР: що означає рідкісний дорожній знак
Що за знак? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків. На що вказує зображена на малюнку табличка?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. На небезпеку ожеледиці.
  2. На додаткові умови основного знака.
  3. На те, що знак діє лише у вихідні та святкові дні.

Розбір задачі

Тест з ПДР: про що говорить цей знак?

Табличку 7.4.1 "Час дії" застосовують, щоб зазначити, що знак, під яким вона висить, чинний лише у вихідні та святкові дні.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
