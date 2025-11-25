Тест ПДР: що означає рідкісний дорожній знак

Що за знак? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків. На що вказує зображена на малюнку табличка?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

На небезпеку ожеледиці. На додаткові умови основного знака. На те, що знак діє лише у вихідні та святкові дні.

Розбір задачі

Табличку 7.4.1 "Час дії" застосовують, щоб зазначити, що знак, під яким вона висить, чинний лише у вихідні та святкові дні.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: