Хитрий тест ПДР — що означає рідкісний дорожній знак
Дата публікації: 25 листопада 2025 19:45
Оновлено: 13:55
Що за знак? Малюнок: Exist.ua
Задача на знання дорожніх знаків. На що вказує зображена на малюнку табличка?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- На небезпеку ожеледиці.
- На додаткові умови основного знака.
- На те, що знак діє лише у вихідні та святкові дні.
Розбір задачі
Табличку 7.4.1 "Час дії" застосовують, щоб зазначити, що знак, під яким вона висить, чинний лише у вихідні та святкові дні.
Правильна відповідь
№3
