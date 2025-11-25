Видео
Видео

Хитрый тест ПДД — что означает редкий дорожный знак

Дата публикации 25 ноября 2025 19:45
обновлено: 13:55
Тест ПДД: что означает редкий дорожный знак
Что за знак? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков. На что указывает изображенная на рисунке табличка?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. На опасность гололеда.
  2. На дополнительные условия основного знака.
  3. На то, что знак действует только в выходные и праздничные дни.

Разбор задачи

Тест з ПДР: про що говорить цей знак?

Табличку 7.4.1 "Время действия" применяют, чтобы отметить, что знак, под которым она висит, действует только в выходные и праздничные дни.

Правильный ответ

№3

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
