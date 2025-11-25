Хитрый тест ПДД — что означает редкий дорожный знак
Дата публикации 25 ноября 2025 19:45
обновлено: 13:55
Что за знак? Рисунок: Exist.ua
Задача на знание дорожных знаков. На что указывает изображенная на рисунке табличка?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- На опасность гололеда.
- На дополнительные условия основного знака.
- На то, что знак действует только в выходные и праздничные дни.
Разбор задачи
Табличку 7.4.1 "Время действия" применяют, чтобы отметить, что знак, под которым она висит, действует только в выходные и праздничные дни.
Правильный ответ
№3
