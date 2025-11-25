Тест ПДД: что означает редкий дорожный знак

Что за знак? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков. На что указывает изображенная на рисунке табличка?

Варианты ответа

На опасность гололеда. На дополнительные условия основного знака. На то, что знак действует только в выходные и праздничные дни.

Разбор задачи

Табличку 7.4.1 "Время действия" применяют, чтобы отметить, что знак, под которым она висит, действует только в выходные и праздничные дни.

Правильный ответ

№3

