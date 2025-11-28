Тест ПДД: кто имеет преимущество возле парковки

Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей транспортных средств имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель белого автомобиля.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля движется задним ходом с намерением припарковаться. В то же время водитель синей машины выезжает со стоянки.

Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".

Итак, в изображенной ситуации водитель белого авто правил не нарушает, когда движется задним ходом, и именно он имеет преимущество перед водителем синей машины.

Читаем 10.2 ПДД:

"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней...".

Правильный ответ

№2

