Тест ПДД: кто имеет преимущество возле парковки

Тест ПДД на парковке — кто должен уступить
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей транспортных средств имеет преимущество в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель белого автомобиля.
Разбор задачи
Водитель белого автомобиля движется задним ходом с намерением припарковаться. В то же время водитель синей машины выезжает со стоянки.
Читаем пункт 10.10 ПДД:
"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".
Итак, в изображенной ситуации водитель белого авто правил не нарушает, когда движется задним ходом, и именно он имеет преимущество перед водителем синей машины.
Читаем 10.2 ПДД:
"Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром уступить дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней...".
Правильный ответ
№2
