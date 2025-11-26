Запутанный тест ПДД с регулировщиком — кто имеет право на проезд
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Какое транспортное средство может проехать перекресток по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Зеленый и желтый автомобили.
- Зеленый и красный автомобили.
- Автобус и красный автомобиль.
- Автобус и желтый автомобиль.
- Красный автомобиль.
- Автобус.
Разбор задачи
На перекрестке желтый и зеленый автомобили поворачивают направо, автобус — налево, а красная машина проезжает прямо. Порядок движения на этом перекрестке определяется сигналами регулировщика. Он стоит с руками, вытянутыми в стороны.
Читаем пункт 8.8 ПДД:
"С левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо. Пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика. Со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".
То есть водителям желтого и зеленого автомобилей не разрешается движение ни в одном направлении.
Водителям автобуса и красного авто разрешается проехать прямо или повернуть направо. Но автобусу нужно налево, а значит, он должен ждать другого сигнала.
Единственный, кто может продолжить движение при этом сигнале регулировщика, является водитель красного автомобиля.
Правильный ответ
№5
