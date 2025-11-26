Видео
Главная Авто Запутанный тест ПДД с регулировщиком — кто имеет право на проезд

Запутанный тест ПДД с регулировщиком — кто имеет право на проезд

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 07:35
обновлено: 08:12
Тест ПДД с регулировщиком: кто имеет право на проезд
Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Какое транспортное средство может проехать перекресток по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Зеленый и желтый автомобили.
  2. Зеленый и красный автомобили.
  3. Автобус и красный автомобиль.
  4. Автобус и желтый автомобиль.
  5. Красный автомобиль.
  6. Автобус.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто може проїхати перехрестя?

На перекрестке желтый и зеленый автомобили поворачивают направо, автобус — налево, а красная машина проезжает прямо. Порядок движения на этом перекрестке определяется сигналами регулировщика. Он стоит с руками, вытянутыми в стороны.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"С левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо. Пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика. Со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

То есть водителям желтого и зеленого автомобилей не разрешается движение ни в одном направлении.

Водителям автобуса и красного авто разрешается проехать прямо или повернуть направо. Но автобусу нужно налево, а значит, он должен ждать другого сигнала.

Единственный, кто может продолжить движение при этом сигнале регулировщика, является водитель красного автомобиля.

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
