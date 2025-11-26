Заплутаний тест ПДР з регулювальником — хто має право на проїзд
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Який транспортний засіб може проїхати перехрестя за сигналом регулювальника у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Зелений та жовтий автомобілі.
- Зелений та червоний автомобілі.
- Автобус та червоний автомобіль.
- Автобус та жовтий автомобіль.
- Червоний автомобіль.
- Автобус.
Розбір задачі
На перехресті жовтий та зелений автомобілі повертають праворуч, автобус — ліворуч, а червона машина проїжджає прямо. Порядок руху на цьому перехресті визначається сигналами регулювальника. Він стоїть з руками, витягнутими в сторони.
Читаємо пункт 8.8 ПДР:
"З лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника. З боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".
Тобто водіям жовтого та зеленого автомобілів не дозволяється рух в жодному напрямку.
Водіям автобуса та червоного авто дозволяється проїхати прямо або повернути праворуч. Але автобусу потрібно ліворуч, а значить, він має чекати іншого сигналу.
Єдиний, хто може продовжити рух при цьому сигналі регулювальника, є водій червоного автомобіля.
Правильна відповідь
№5
