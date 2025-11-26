Відео
Головна Авто Заплутаний тест ПДР з регулювальником — хто має право на проїзд

Заплутаний тест ПДР з регулювальником — хто має право на проїзд

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 07:35
Оновлено: 16:17
Тест ПДР з регулювальником: хто має право на проїзд
Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Який транспортний засіб може проїхати перехрестя за сигналом регулювальника у зображеній на малюнку ситуації? 

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Зелений та жовтий автомобілі.
  2. Зелений та червоний автомобілі.
  3. Автобус та червоний автомобіль.
  4. Автобус та жовтий автомобіль.
  5. Червоний автомобіль.
  6. Автобус.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто може проїхати перехрестя?

На перехресті жовтий та зелений автомобілі повертають праворуч, автобус — ліворуч, а червона машина проїжджає прямо. Порядок руху на цьому перехресті визначається сигналами  регулювальника. Він стоїть з руками, витягнутими в сторони.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"З лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника. З боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Тобто водіям жовтого та зеленого автомобілів не дозволяється рух в жодному напрямку.

Водіям автобуса та червоного авто дозволяється проїхати прямо або повернути праворуч. Але автобусу потрібно ліворуч, а значить, він має чекати іншого сигналу.

Єдиний, хто може продовжити рух при цьому сигналі регулювальника, є водій червоного автомобіля.

Правильна відповідь

№5

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
