Тест ПДР з регулювальником: хто має право на проїзд

Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Який транспортний засіб може проїхати перехрестя за сигналом регулювальника у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Зелений та жовтий автомобілі. Зелений та червоний автомобілі. Автобус та червоний автомобіль. Автобус та жовтий автомобіль. Червоний автомобіль. Автобус.

Розбір задачі

На перехресті жовтий та зелений автомобілі повертають праворуч, автобус — ліворуч, а червона машина проїжджає прямо. Порядок руху на цьому перехресті визначається сигналами регулювальника. Він стоїть з руками, витягнутими в сторони.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"З лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника. З боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Тобто водіям жовтого та зеленого автомобілів не дозволяється рух в жодному напрямку.

Водіям автобуса та червоного авто дозволяється проїхати прямо або повернути праворуч. Але автобусу потрібно ліворуч, а значить, він має чекати іншого сигналу.

Єдиний, хто може продовжити рух при цьому сигналі регулювальника, є водій червоного автомобіля.

Правильна відповідь

№5

