Видео

Тест ПДД на круговом перекрестке — кто нарушает правила

Дата публикации 17 декабря 2025 19:45
Тест ПДД: кто нарушает правила на круговом перекрестке
Кто нарушитель? Фото: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей автомобилей нарушает правила, съезжая с круга в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель черного автомобиля.
  2. Водитель белого автомобиля.
  3. Оба водителя.
  4. Ни один из водителей.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто з водіїв порушує правила?

Водитель черного автомобиля съезжает с кругового перекрестка с правой полосы, а водитель белой машины — с левой.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
