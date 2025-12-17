Тест ПДД: кто нарушает правила на круговом перекрестке

Тест ПДД на круговом перекрестке — кто нарушает правила
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей автомобилей нарушает правила, съезжая с круга в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель черного автомобиля.
- Водитель белого автомобиля.
- Оба водителя.
- Ни один из водителей.
Разбор задачи
Водитель черного автомобиля съезжает с кругового перекрестка с правой полосы, а водитель белой машины — с левой.
Читаем пункт 10.5 ПДД:
"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".
Правильный ответ
№4
