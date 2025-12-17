Тест ПДД: кто нарушает правила на круговом перекрестке

Кто нарушитель? Фото: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей автомобилей нарушает правила, съезжая с круга в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Водитель черного автомобиля. Водитель белого автомобиля. Оба водителя. Ни один из водителей.

Разбор задачи

Водитель черного автомобиля съезжает с кругового перекрестка с правой полосы, а водитель белой машины — с левой.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".

Правильный ответ

№4

