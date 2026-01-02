Видео
Видео

Тест ПДД для внимательных — кто проедет перекресток последнимм

Дата публикации 2 января 2026 06:45
Тест по ПДД: кто должен проехать перекресток последним?
Тест по ПДД на очередность проезда перекрестка с трамваем и светофором. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения и о проезде перекрестков. Каким будет правильный порядок разъезда транспортных средств на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Трамвай, красный автомобиль, зеленый.
  2. Трамвай, зеленый автомобиль, красный.
  3. Красный автомобиль, трамвай, зеленый.
  4. Зеленый автомобиль, трамвай, красный.
  5. Красный автомобиль, зеленый, трамвай.
  6. Зеленый автомобиль, красный, трамвай.

Разбор задачи

Тест з ПДР: як правильно розʼїхатися на перехресті?

На перекрестке водитель трамвая поворачивает направо, водитель красного автомобиля проезжает прямо, а водитель зеленого выполняет разворот.

На перекрестке установлены дорожные знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", но работает светофор, поэтому на них обращать внимание не нужно.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Водители всех транспортных средств могут продолжить движение, поскольку легковым автомобилям горит основной зеленый сигнал светофора, а трамваю — основной красный, но стрелочка в дополнительной секции позволяет выполнить поворот направо.

Читаем пункт 16.9 ПДД:

"Во время движения в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений".

То есть водитель трамвая должен уступить дорогу обоим легковым автомобилям, поэтому проедет перекресток последним.

Водитель зеленого автомобиля разворачиваясь должен пропустить красную машину, которая проезжает прямо во встречном направлении.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
