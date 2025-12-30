Тест ПДР: чи дозволено виїзд зі стоянки заднім ходом?

Є порушення? Фото: Exist.ua

Задача про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволено водію синього автомобіля виїзд зі стоянки за зображеною на малюнку траєкторією?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Заборонено. Дозволено.

Розбір задачі

Водій синього автомобіля виїжджає заднім ходом зі стоянки, щоб продовжити рух правою смугою. Виїзд на смугу дозволений переривчастою розміткою з боку водія синього авто.

Багатьох початківців не завжди правильно трактують ситуації, коли заборонено рух заднім ходом.

Читаємо 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

Жодного з цих обмежень немає у зображеній на малюнку ситуації.

Щобільше, права смуга порожня, принаймні на малюнку інших автомобілів не видно. Тож водій синього авто дотримується пункту 10.9 ПДР:

"Під час руху транспортного засобу заднім ходом водій не повинен створювати небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху".

Правильна відповідь

№2

