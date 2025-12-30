Тест ПДР: чи дозволено виїзд зі стоянки заднім ходом?

Корисний тест ПДР — чи порушує водій правила
Задача про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволено водію синього автомобіля виїзд зі стоянки за зображеною на малюнку траєкторією?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Заборонено.
- Дозволено.
Розбір задачі
Водій синього автомобіля виїжджає заднім ходом зі стоянки, щоб продовжити рух правою смугою. Виїзд на смугу дозволений переривчастою розміткою з боку водія синього авто.
Багатьох початківців не завжди правильно трактують ситуації, коли заборонено рух заднім ходом.
Читаємо 10.10 ПДР:
"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на автомагістралях, дорогах для автомобілів, залізничних переїздах, пішохідних переходах, перехрестях, мостах, шляхопроводах, естакадах, у тунелях, на в’їздах і виїздах з них, а також на ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".
Жодного з цих обмежень немає у зображеній на малюнку ситуації.
Щобільше, права смуга порожня, принаймні на малюнку інших автомобілів не видно. Тож водій синього авто дотримується пункту 10.9 ПДР:
"Під час руху транспортного засобу заднім ходом водій не повинен створювати небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху".
Правильна відповідь
№2
