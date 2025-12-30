Тест ПДД: разрешен ли выезд со стоянки задним ходом?

Есть нарушения? Фото: Exist.ua

Задача о начале движения и изменении его направления. Разрешен ли водителю синего автомобиля выезд со стоянки по изображенной на рисунке траектории?

Задачу предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Запрещено. Разрешено.

Разбор задачи

Водитель синего автомобиля выезжает задним ходом со стоянки, чтобы продолжить движение по правой полосе. Выезд на полосу разрешен прерывистой разметкой со стороны водителя синего авто.

Многие начинающие водители не всегда правильно трактуют ситуации, когда запрещено движение задним ходом.

Читаем 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, в тоннелях, на въездах и выездах из них, а также на участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".

Ни одного из этих ограничений нет в изображенной на рисунке ситуации.

Более того, правая полоса пуста, по крайней мере на рисунке других автомобилей не видно. Поэтому водитель синего авто придерживается пункта 10.9 ПДД:

"Во время движения транспортного средства задним ходом водитель не должен создавать опасности или препятствий другим участникам движения".

Правильный ответ

№2

