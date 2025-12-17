Видео
Видео

Тест ПДД о повороте налево — кто проедет первым

Тест ПДД о повороте налево — кто проедет первым

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 07:35
Непростой тест ПДД: кто проедет первым
Кто первый? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков. Кто из водителей должен проехать первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель грузовика.
  2. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДП: хто кого має пропустити?

Водитель красного автомобиля намерен повернуть налево, чтобы заехать на стоянку. В то же время водитель грузовика выполняет разворот. Траектории транспортных средств пересекаются, и кто-то из них должен уступить дорогу.

Но дело в том, что по правилам, водитель легковушки вообще не имеет права там поворачивать налево, ведь на участке установлен знак 5.29 "Место для разворота". Он, как ни странно, обозначает место для разворота транспортных средств. При этом запрещает поворот налево.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
