Непростой тест ПДД: кто проедет первым

Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков. Кто из водителей должен проехать первым в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Водитель грузовика. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля намерен повернуть налево, чтобы заехать на стоянку. В то же время водитель грузовика выполняет разворот. Траектории транспортных средств пересекаются, и кто-то из них должен уступить дорогу.

Но дело в том, что по правилам, водитель легковушки вообще не имеет права там поворачивать налево, ведь на участке установлен знак 5.29 "Место для разворота". Он, как ни странно, обозначает место для разворота транспортных средств. При этом запрещает поворот налево.

Правильный ответ

№1

