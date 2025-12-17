Непростий тест ПДР: хто проїде першим

Хто перший? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача на знання інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Хто з водіїв має проїхати першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Варіанти відповіді

Водій вантажівки. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля має намір повернути ліворуч, щоб заїхати на стоянку. Водночас водій вантажівки виконує розворот. Траєкторії транспортних засобів перетинаються, й хтось з них має поступитися.

Але річ у тім, що за правилами, водій легковика взагалі не має права там повертати ліворуч, адже на ділянці встановлений знак 5.29 "Місце для розвороту". Він, як не дивно, позначає місце для розвороту транспортних засобів. При цьому забороняє поворот ліворуч.

Правильна відповідь

№1

