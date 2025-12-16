Тест ПДД: нарушает ли водитель правила, поворачивая налево

Есть ли нарушения? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги"

Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Может ли водитель автомобиля повернуть налево по задуманной траектории в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель автомобиля намерен повернуть налево в жилую зону, заехав на встречную полосу через прерывистую разметку. Но есть один нюанс.

Читаем пункт 11.3 ПДД:

"На дорогах с двусторонним движением, которые имеют по одной полосе для движения в каждом направлении, при отсутствии сплошной линии дорожной разметки или соответствующих дорожных знаков выезд на полосу встречного движения возможен только для обгона и объезда препятствия или остановки или стоянки у левого края проезжей части в населенных пунктах в разрешенных случаях, при этом водители встречного направления имеют преимущество".

Следовательно, водитель не может повернуть налево со встречной полосы.

Правильный ответ

№2

