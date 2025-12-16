Тест ПДД: нарушает ли водитель правила, поворачивая налево

Тест ПДД о повороте налево — нарушает ли водитель правила
Задача по теме о расположении транспортных средств на дороге. Может ли водитель автомобиля повернуть налево по задуманной траектории в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
Разбор задачи
Водитель автомобиля намерен повернуть налево в жилую зону, заехав на встречную полосу через прерывистую разметку. Но есть один нюанс.
Читаем пункт 11.3 ПДД:
"На дорогах с двусторонним движением, которые имеют по одной полосе для движения в каждом направлении, при отсутствии сплошной линии дорожной разметки или соответствующих дорожных знаков выезд на полосу встречного движения возможен только для обгона и объезда препятствия или остановки или стоянки у левого края проезжей части в населенных пунктах в разрешенных случаях, при этом водители встречного направления имеют преимущество".
Следовательно, водитель не может повернуть налево со встречной полосы.
Правильный ответ
№2
