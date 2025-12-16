Відео
Головна Авто Тест ПДР про поворот ліворуч — чи порушує водій правила

Тест ПДР про поворот ліворуч — чи порушує водій правила

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 19:45
Тест ПДР: чи порушує водій правила, повертаючи ліворуч
Чи є порушення? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги"

Задача з теми про розташування транспортних засобів на дорозі. Чи може водій автомобіля повернути ліворуч за задуманою траєкторією у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволений поворот ліворуч?

Водій автомобіля має намір повернути ліворуч до житлової зони, заїхавши на зустрічну смугу через переривчасту розмітку. Але є один нюанс.

Читаємо пункт 11.3 ПДР:

"На дорогах з двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише для обгону та об’їзду перешкоди або зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини в населених пунктах у дозволених випадках, при цьому водії зустрічного напрямку мають перевагу".

Отже, водій не може повернути ліворуч з зустрічної смуги.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
