Хитрий тест з ПДР: хто та як порушує правила на дорозі

Задача з теми про рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів та про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з водіїв транспортних засобів порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій трактора. Водій вантажівки. Водії вантажівки та трактора. Водії легковика та вантажівки. Ніхто з водіїв не порушує правила. Всі водії порушують правила.

Розбір задачі

На трасі, позначену знаком 5.3. "Дорога для автомобілів", тракторист повертає праворуч, а водії легкового авто та вантажівка рухаються прямо.

Читаємо пункт 27.2 ПДР:

"На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється:

рух тракторів , самохідних машин і механізмів;

, самохідних машин і механізмів; рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т поза першою і другою смугами руху (за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів);

(за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів); зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.38 або 6.15;

розворот і в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги;

рух заднім ходом;

навчальна їзда".

Отже, порушують правила тракторист, якому взагалі заборонена їзда на дорогах для автомобілів, та водій вантажівка, який їде по забороненій третій смузі.

Але правила порушує й водій синього легковика, адже він також їде крайньою лівою смугою.

Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Правильна відповідь

№6

