Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Тест з ПДР — хто та як порушує правила на дорозі

Тест з ПДР — хто та як порушує правила на дорозі

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 07:35
Хитрий тест з ПДР: хто та як порушує правила на дорозі
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів та про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з водіїв транспортних засобів порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій трактора.
  2. Водій вантажівки.
  3. Водії вантажівки та трактора.
  4. Водії легковика та вантажівки.
  5. Ніхто з водіїв не порушує правила.
  6. Всі водії порушують правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила?

На трасі, позначену знаком 5.3. "Дорога для автомобілів", тракторист повертає праворуч, а водії легкового авто та вантажівка рухаються прямо.

Читаємо пункт 27.2 ПДР:

"На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється:

  • рух тракторів, самохідних машин і механізмів;
  • рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т поза першою і другою смугами руху (за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів);
  • зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.38 або 6.15;
  • розворот і в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги;
  • рух заднім ходом;
  • навчальна їзда".

Отже, порушують правила тракторист, якому взагалі заборонена їзда на дорогах для автомобілів, та водій вантажівка, який їде по забороненій третій смузі.

Але правила порушує й водій синього легковика, адже він також їде крайньою лівою смугою.

Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Правильна відповідь

№6

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації