Хитрий тест з ПДР: хто та як порушує правила на дорозі

Тест з ПДР — хто та як порушує правила на дорозі
Задача з теми про рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів та про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з водіїв транспортних засобів порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій трактора.
- Водій вантажівки.
- Водії вантажівки та трактора.
- Водії легковика та вантажівки.
- Ніхто з водіїв не порушує правила.
- Всі водії порушують правила.
Розбір задачі
На трасі, позначену знаком 5.3. "Дорога для автомобілів", тракторист повертає праворуч, а водії легкового авто та вантажівка рухаються прямо.
Читаємо пункт 27.2 ПДР:
"На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється:
- рух тракторів, самохідних машин і механізмів;
- рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т поза першою і другою смугами руху (за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів);
- зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.38 або 6.15;
- розворот і в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги;
- рух заднім ходом;
- навчальна їзда".
Отже, порушують правила тракторист, якому взагалі заборонена їзда на дорогах для автомобілів, та водій вантажівка, який їде по забороненій третій смузі.
Але правила порушує й водій синього легковика, адже він також їде крайньою лівою смугою.
Читаємо пункт 11.2 ПДР:
"На дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".
Правильна відповідь
№6
