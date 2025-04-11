Складний тест ПДР — хто порушує правила на автомагістралі

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про рух по автомагістралях та дорогах для автомобілів. Хто з водіїв порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Обидва водії легкових автомобілів. Водій вантажівки. Водій жовтого автомобіля. Водій червоного авто. Усі порушують правила. Ніхто не порушує правила.

Розбір задачі

Водій вантажівки рухається прямо крайньою лівою смугою, водій жовтого автомобіля повертає ліворуч, а водій червоного має намір зупинитися на узбіччі.

На ділянці встановлено інформаційно-вказівний знак 5.1 "Автомагістраль". Він застосовується для позначення доріг, на яких встановлено відповідні режими руху згідно з розділом 27 ПДР.

Тому одразу читаємо пункт 27.2 ПДР:

"На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється:

рух тракторів, самохідних машин і механізмів;

рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т поза першою і другою смугами руху (за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів);

зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.42.1 "Місце для стоянки", 5.42.2 "Місце для стоянки", 5.42.3 "Місце для стоянки", 5.43 "Зона стоянки" або 6.15 "Місце відпочинку";

розворот і в’їзд у технологічні розриви розділювальної смуги;

рух заднім ходом;

навчальна їзда".

Таким чином порушують правила:

водій вантажівки, позаяк рухається у третій смузі;

водій червоного автомобіля, адже намагається зупинитися поза спеціальними місцями для стоянки;

водій жовтої машини, який намагається в'їхати у технологічні розриви розділювальної смуги.

Правильна відповідь №5

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