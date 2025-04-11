Складний тест ПДР — хто порушує правила на автомагістралі

Тест ПДР на автомагістралі — хто порушує правила
Задача з теми про рух по автомагістралях та дорогах для автомобілів. Хто з водіїв порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Обидва водії легкових автомобілів.
- Водій вантажівки.
- Водій жовтого автомобіля.
- Водій червоного авто.
- Усі порушують правила.
- Ніхто не порушує правила.
Розбір задачі
Водій вантажівки рухається прямо крайньою лівою смугою, водій жовтого автомобіля повертає ліворуч, а водій червоного має намір зупинитися на узбіччі.
На ділянці встановлено інформаційно-вказівний знак 5.1 "Автомагістраль". Він застосовується для позначення доріг, на яких встановлено відповідні режими руху згідно з розділом 27 ПДР.
Тому одразу читаємо пункт 27.2 ПДР:
"На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється:
- рух тракторів, самохідних машин і механізмів;
- рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т поза першою і другою смугами руху (за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів);
- зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.42.1 "Місце для стоянки", 5.42.2 "Місце для стоянки", 5.42.3 "Місце для стоянки", 5.43 "Зона стоянки" або 6.15 "Місце відпочинку";
- розворот і в’їзд у технологічні розриви розділювальної смуги;
- рух заднім ходом;
- навчальна їзда".
Таким чином порушують правила:
- водій вантажівки, позаяк рухається у третій смузі;
- водій червоного автомобіля, адже намагається зупинитися поза спеціальними місцями для стоянки;
- водій жовтої машини, який намагається в'їхати у технологічні розриви розділювальної смуги.
Правильна відповідь №5
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