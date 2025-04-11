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Тест ПДР на автомагістралі — хто порушує правила

11 квітня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Складний тест ПДР — хто порушує правила на автомагістралі
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про рух по автомагістралях та дорогах для автомобілів. Хто з водіїв порушує правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Обидва водії легкових автомобілів.
  2. Водій вантажівки.
  3. Водій жовтого автомобіля.
  4. Водій червоного авто.
  5. Усі порушують правила.
  6. Ніхто не порушує правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила на дорозі?

Водій вантажівки рухається прямо крайньою лівою смугою, водій жовтого автомобіля повертає ліворуч, а водій червоного має намір зупинитися на узбіччі.

На ділянці встановлено інформаційно-вказівний знак 5.1 "Автомагістраль". Він застосовується для позначення доріг, на яких встановлено відповідні режими руху згідно з розділом 27 ПДР.

Тому одразу читаємо пункт 27.2 ПДР:

"На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється:

  • рух тракторів, самохідних машин і механізмів;
  • рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т поза першою і другою смугами руху (за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів);
  • зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.42.1 "Місце для стоянки", 5.42.2 "Місце для стоянки", 5.42.3 "Місце для стоянки", 5.43 "Зона стоянки" або 6.15 "Місце відпочинку";
  • розворот і в’їзд у технологічні розриви розділювальної смуги;
  • рух заднім ходом;
  • навчальна їзда".

Таким чином порушують правила:

  • водій вантажівки, позаяк рухається у третій смузі;
  • водій червоного автомобіля, адже намагається зупинитися поза спеціальними місцями для стоянки;
  • водій жовтої машини, який намагається в'їхати у технологічні розриви розділювальної смуги.

Правильна відповідь №5

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