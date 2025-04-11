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Тест ПДД на автомагистрали — кто нарушает правила

11 апреля 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Сложный тест ПДД — кто нарушает правила на автомагистрали
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о движении по автомагистралям и дорогам для автомобилей. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Оба водителя легковых автомобилей.
  2. Водитель грузовика.
  3. Водитель желтого автомобиля.
  4. Водитель красного авто.
  5. Все нарушают правила.
  6. Никто не нарушает правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила на дорозі?

Водитель грузовика движется прямо по крайней левой полосе, водитель желтого автомобиля поворачивает налево, а водитель красного намерен остановиться на обочине.

На участке установлен информационно-указательный знак 5.1 "Автомагистраль". Он применяется для обозначения дорог, на которых установлены соответствующие режимы движения согласно разделу 27 ПДД.

Поэтому сразу читаем пункт 27.2 ПДД:

"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается:

  • движение тракторов, самоходных машин и механизмов;
  • движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей);
  • остановка вне специальных мест для стоянки, обозначенных дорожными знаками 5.42.1 "Место для стоянки", 5.42.2 "Место для стоянки", 5.42.3 "Место для стоянки", 5.43 "Зона стоянки" или 6.15 "Место отдыха";
  • разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;
  • движение задним ходом;
  • учебная езда".

Таким образом нарушают правила:

  • водитель грузовика, поскольку движется в третьей полосе;
  • водитель красного автомобиля, ведь пытается остановиться вне специальных мест для стоянки;
  • водитель желтой машины, который пытается въехать в технологические разрывы разделительной полосы.

Правильный ответ №5

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