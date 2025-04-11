Сложный тест ПДД — кто нарушает правила на автомагистрали

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о движении по автомагистралям и дорогам для автомобилей. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Оба водителя легковых автомобилей. Водитель грузовика. Водитель желтого автомобиля. Водитель красного авто. Все нарушают правила. Никто не нарушает правила.

Разбор задачи

Водитель грузовика движется прямо по крайней левой полосе, водитель желтого автомобиля поворачивает налево, а водитель красного намерен остановиться на обочине.

На участке установлен информационно-указательный знак 5.1 "Автомагистраль". Он применяется для обозначения дорог, на которых установлены соответствующие режимы движения согласно разделу 27 ПДД.

Поэтому сразу читаем пункт 27.2 ПДД:

"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается:

движение тракторов, самоходных машин и механизмов;

движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей);

остановка вне специальных мест для стоянки, обозначенных дорожными знаками 5.42.1 "Место для стоянки", 5.42.2 "Место для стоянки", 5.42.3 "Место для стоянки", 5.43 "Зона стоянки" или 6.15 "Место отдыха";

разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;

движение задним ходом;

учебная езда".

Таким образом нарушают правила:

водитель грузовика, поскольку движется в третьей полосе;

водитель красного автомобиля, ведь пытается остановиться вне специальных мест для стоянки;

водитель желтой машины, который пытается въехать в технологические разрывы разделительной полосы.

Правильный ответ №5

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