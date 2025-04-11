Сложный тест ПДД — кто нарушает правила на автомагистрали

Тест ПДД на автомагистрали — кто нарушает правила
Задача по теме о движении по автомагистралям и дорогам для автомобилей. Кто из водителей нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Оба водителя легковых автомобилей.
- Водитель грузовика.
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель красного авто.
- Все нарушают правила.
- Никто не нарушает правила.
Разбор задачи
Водитель грузовика движется прямо по крайней левой полосе, водитель желтого автомобиля поворачивает налево, а водитель красного намерен остановиться на обочине.
На участке установлен информационно-указательный знак 5.1 "Автомагистраль". Он применяется для обозначения дорог, на которых установлены соответствующие режимы движения согласно разделу 27 ПДД.
Поэтому сразу читаем пункт 27.2 ПДД:
"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается:
- движение тракторов, самоходных машин и механизмов;
- движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей);
- остановка вне специальных мест для стоянки, обозначенных дорожными знаками 5.42.1 "Место для стоянки", 5.42.2 "Место для стоянки", 5.42.3 "Место для стоянки", 5.43 "Зона стоянки" или 6.15 "Место отдыха";
- разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;
- движение задним ходом;
- учебная езда".
Таким образом нарушают правила:
- водитель грузовика, поскольку движется в третьей полосе;
- водитель красного автомобиля, ведь пытается остановиться вне специальных мест для стоянки;
- водитель желтой машины, который пытается въехать в технологические разрывы разделительной полосы.
Правильный ответ №5
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