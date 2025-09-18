Хитрый тест по ПДД: кто и как нарушает правила на дороге

Тест по ПДД — кто и как нарушает правила на дороге
Задача по теме о движении по автомагистралям и дорогам для автомобилей и о расположении транспортных средств на дороге. Кто из водителей транспортных средств нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Водитель трактора.
- Водитель грузовика.
- Водители грузовика и трактора.
- Водители легковушки и грузовика.
- Никто из водителей не нарушает правила.
- Все водители нарушают правила.
Разбор задачи
На трассе, обозначенной знаком 5.3. "Дорога для автомобилей", тракторист поворачивает направо, а водители легкового авто и грузовика движутся прямо.
Читаем пункт 27.2 ПДД:
"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается:
- движение тракторов, самоходных машин и механизмов;
- движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей);
- остановка вне специальных мест для стоянки, обозначенных дорожными знаками 5.38 или 6.15;
- разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;
- движение задним ходом;
- учебная езда".
Итак, нарушают правила тракторист, которому вообще запрещена езда на дорогах для автомобилей, и водитель грузовика, который едет по запрещенной третьей полосе.
Но правила нарушает и водитель синей легковушки, ведь он также едет по крайней левой полосе.
Читаем пункт 11.2 ПДД:
"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом".
Правильный ответ
№6
