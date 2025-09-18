Видео
Тест по ПДД — кто и как нарушает правила на дороге

Тест по ПДД — кто и как нарушает правила на дороге

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 07:35
Хитрый тест по ПДД: кто и как нарушает правила на дороге
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о движении по автомагистралям и дорогам для автомобилей и о расположении транспортных средств на дороге. Кто из водителей транспортных средств нарушает правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель трактора.
  2. Водитель грузовика.
  3. Водители грузовика и трактора.
  4. Водители легковушки и грузовика.
  5. Никто из водителей не нарушает правила.
  6. Все водители нарушают правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила?

На трассе, обозначенной знаком 5.3. "Дорога для автомобилей", тракторист поворачивает направо, а водители легкового авто и грузовика движутся прямо.

Читаем пункт 27.2 ПДД:

"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается:

  • движение тракторов, самоходных машин и механизмов;
  • движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей);
  • остановка вне специальных мест для стоянки, обозначенных дорожными знаками 5.38 или 6.15;
  • разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;
  • движение задним ходом;
  • учебная езда".

Итак, нарушают правила тракторист, которому вообще запрещена езда на дорогах для автомобилей, и водитель грузовика, который едет по запрещенной третьей полосе.

Но правила нарушает и водитель синей легковушки, ведь он также едет по крайней левой полосе.

Читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом".

Правильный ответ

№6

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
