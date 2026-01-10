Тест на знание ПДД: кто имеет преимущество на перекрестке со светофором и знаками

Схема проезда перекрестка со светофором и знаками приоритета. Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Что вы должны сделать на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Уступить дорогу встречному автомобилю. Проехать перекресток первым.

Разбор задачи

На перекрестке установлены дорожные знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Но работает светофор, поэтому на эти знаки внимания не обращаем.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Встречный автомобиль поворачивает налево, поэтому именно он должен уступить дорогу вам.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Правильный ответ

№2

