Тест на знание ПДД: кто имеет преимущество на перекрестке со светофором и знаками

Полезный тест ПДД — кто проедет первым
Задача по теме о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Что вы должны сделать на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Уступить дорогу встречному автомобилю.
- Проехать перекресток первым.
Разбор задачи
На перекрестке установлены дорожные знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Но работает светофор, поэтому на эти знаки внимания не обращаем.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Встречный автомобиль поворачивает налево, поэтому именно он должен уступить дорогу вам.
Читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Правильный ответ
№2
