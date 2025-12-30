Тест ПДД: кто имеет право на движение, если на перекрестке работает регулировщик?

Тест ПДД с регулировщиком — кто может повернуть
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого автомобиля имеет право проехать перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Водитель красного авто.
- Водитель желтого авто.
- Оба водителя имеют право на проезд.
- Оба водителя не имеют право на проезд.
Разбор задачи
На перекрестке водитель красного автомобиля намерен повернуть налево, а водитель желтого — направо.
Водитель желтого авто поворачивает в сторону стрелочки, включенной в дополнительной секции светофора, при основном красном сигнале.
Читаем пункт 8.7.3 ПДД:
"Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений".
Но на перекрестке движение происходит по сигналам регулировщика.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".
Итак, надо выяснить, что означает знак регулировщика, который стоит с руками, вытянутыми в стороны.
Читаем пункт 8.8 ПДД:
"С левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить дорогу за спиной и перед грудью регулировщика; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".
То есть оба водителя не имеют права на проезд.
Правильный ответ
№4
