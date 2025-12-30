Тест ПДД: кто имеет право на движение, если на перекрестке работает регулировщик?

Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Водитель какого автомобиля имеет право проехать перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель красного авто. Водитель желтого авто. Оба водителя имеют право на проезд. Оба водителя не имеют право на проезд.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного автомобиля намерен повернуть налево, а водитель желтого — направо.

Водитель желтого авто поворачивает в сторону стрелочки, включенной в дополнительной секции светофора, при основном красном сигнале.

Читаем пункт 8.7.3 ПДД:

"Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений".

Но на перекрестке движение происходит по сигналам регулировщика.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения".

Итак, надо выяснить, что означает знак регулировщика, который стоит с руками, вытянутыми в стороны.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"С левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить дорогу за спиной и перед грудью регулировщика; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

То есть оба водителя не имеют права на проезд.

Правильный ответ

№4

