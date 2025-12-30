Тест ПДР: хто має право на рух, якщо на перехресті працює регулювальник?

Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого автомобіля має право проїхати перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій червоного авто. Водій жовтого авто. Обидва водії мають право на проїзд. Обидва водії не мають право на проїзд.

Розбір задачі

На перехресті водій червоного автомобіля має намір повернути ліворуч, а водій жовтого — праворуч.

Водій жовтого авто повертає у бік стрілочки, увімкненої у додатковій секції світлофора, при основному червоному сигналі.

Читаємо пункт 8.7.3 ПДР:

"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".

Але на перехресті рух відбувається за сигналами регулювальника.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання".

Отже, треба зʼясувати, що означає знак регулювальника, який стоїть з руками, витягнутими в сторони.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"З лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити дорогу за спиною та перед грудьми регулювальника; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Тобто обидва водії не мають права на проїзд.

Правильна відповідь

№4

