Тест ПДР: хто має право на рух, якщо на перехресті працює регулювальник?

Тест ПДР з регулювальником — хто може повернути
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого автомобіля має право проїхати перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій червоного авто.
- Водій жовтого авто.
- Обидва водії мають право на проїзд.
- Обидва водії не мають право на проїзд.
Розбір задачі
На перехресті водій червоного автомобіля має намір повернути ліворуч, а водій жовтого — праворуч.
Водій жовтого авто повертає у бік стрілочки, увімкненої у додатковій секції світлофора, при основному червоному сигналі.
Читаємо пункт 8.7.3 ПДР:
"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".
Але на перехресті рух відбувається за сигналами регулювальника.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання".
Отже, треба зʼясувати, що означає знак регулювальника, який стоїть з руками, витягнутими в сторони.
Читаємо пункт 8.8 ПДР:
"З лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити дорогу за спиною та перед грудьми регулювальника; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".
Тобто обидва водії не мають права на проїзд.
Правильна відповідь
№4
