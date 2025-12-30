Відео
Тест ПДР з регулювальником — хто може повернути

Тест ПДР з регулювальником — хто може повернути

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 20:40
Тест ПДР: хто має право на рух, якщо на перехресті працює регулювальник?
Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Водій якого автомобіля має право проїхати перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного авто.
  2. Водій жовтого авто.
  3. Обидва водії мають право на проїзд.
  4. Обидва водії не мають право на проїзд.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто має право проїхати перехрестя?

На перехресті водій червоного автомобіля має намір повернути ліворуч, а водій жовтого — праворуч.

Водій жовтого авто повертає у бік стрілочки, увімкненої у додатковій секції світлофора, при основному червоному сигналі.

Читаємо пункт 8.7.3 ПДР:

"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".

Але на перехресті рух відбувається за  сигналами регулювальника.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання".

Отже, треба зʼясувати, що означає знак регулювальника, який стоїть з руками, витягнутими в сторони.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"З лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити дорогу за спиною та перед грудьми регулювальника; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Тобто обидва водії не мають права на проїзд.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
