Тест ПДР: в якому порядку автомобілі проїдуть засніжене перехрестя?

Хто перший? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть та на знання загальних положень ПДР. В якому порядку автомобілі проїдуть перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Жовтий автомобіль, а потім червоний разом з вантажівкою. Червоний автомобіль разом з вантажівкою, а потім жовтий. Вантажівка, жовтий автомобіль, червоний. Червоний автомобіль, жовтий, вантажівка.

Розбір задачі

На перехресті водій червоної машини проїжджає прямо, водій вантажівки повертає праворуч, а водій жовтого авто виконує розворот.

Вантажний автомобіль виїжджає з дороги, яка вкрита товстим шаром снігу. Відповідно до пункту 1.10 ПДР, дорога без покриття (ґрунтова) є другорядною щодо дороги з покриттям, але у зображеній ситуації визначити чи є дорога ґрунтовою неможливо.

Читаємо пункт 16.15 ПДР:

"Якщо неможливо визначити наявність покриття на дорозі (темна пора доби, бруд, сніг тощо), а знаки пріоритету відсутні, водій повинен вважати, що перебуває на другорядній дорозі".

Таким чином, вантажівка проїде перехрестя останньою.

Між червоним та жовтим автомобілями діє правило проїзду рівнозначних доріг.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Отже, водій жовтого авто, який розвертається, має дати дорогу червоній машині, що рухаються назустріч прямо.

Правильна відповідь

№4

