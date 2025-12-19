Тест ПДР на перехресті: хто проїде останнім

Хто останній? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Який транспортний засіб проїде перехрестя першим, а який останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Трамвай №1 та мотоцикл — перші, трамвай №2 — останній. Трамваї — перші, мотоцикл — останній. Трамваї — перші, червоний автомобіль — останній. Мотоцикл — перший, червоний автомобіль — останній. Трамвай №1 — перший, червоний автомобіль — останній. Червоний автомобіль — перший, трамвай №2 — останній.

Розбір задачі

На перехресті трамвай №1 повертає праворуч, трамвай №2 та мотоцикл повертають ліворуч, а червоний автомобіль їде прямо.

Згідно з дорожніми знаками 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", на другорядній дорозі знаходиться трамвай №2, тому він проїде перехрестя останнім.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

На головній дорозі знаходяться трамвай №1, червоне авто та мотоцикл, але перевагу має трамвай, тому він їде першим.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Мотоцикліст може рухатися одночасно з трамваєм №1, позаяк траєкторії цих ТЗ не перетинаються. Крім того, мотоцикл має перевагу перед червоним автомобілем згідно з правилом перешкоди праворуч.

Читаємо першу частину пункту 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь

№1

