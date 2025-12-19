Тест ПДД на перекрестке: кто проедет последним

Кто последний? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Какое транспортное средство проедет перекресток первым, а какое последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Трамвай №1 и мотоцикл — первые, трамвай №2 — последний. Трамваи — первые, мотоцикл — последний. Трамваи — первые, красный автомобиль — последний. Мотоцикл — первый, красный автомобиль — последний. Трамвай №1 — первый, красный автомобиль — последний. Красный автомобиль — первый, трамвай №2 — последний.

Разбор задачи

На перекрестке трамвай №1 поворачивает направо, трамвай №2 и мотоцикл поворачивают налево, а красный автомобиль едет прямо.

Согласно дорожным знакам 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", на второстепенной дороге находится трамвай №2, поэтому он проедет перекресток последним.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

На главной дороге находятся трамвай №1, красное авто и мотоцикл, но преимущество имеет трамвай, поэтому он едет первым.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Мотоциклист может двигаться одновременно с трамваем №1, поскольку траектории этих ТС не пересекаются. Кроме того, мотоцикл имеет преимущество перед красным автомобилем согласно правилу помехи справа.

Читаем первую часть пункта 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№1

