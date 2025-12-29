Видео
Видео

Каверзный тест ПДД — кто за кем проедет перекресток

Каверзный тест ПДД — кто за кем проедет перекресток

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 20:40
Тест ПДД: в каком порядке автомобили проедут заснеженный перекресток?
Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков и на знание общих положений ПДД. В каком порядке автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Желтый автомобиль, а затем красный вместе с грузовиком.
  2. Красный автомобиль вместе с грузовиком, а затем желтый.
  3. Грузовик, желтый автомобиль, красный.
  4. Красный автомобиль, желтый, грузовик.

Разбор задачи

Тест з ПДР: в якому порядку авто розʼїдуться на перехресті?

На перекрестке водитель красной машины проезжает прямо, водитель грузовика поворачивает направо, а водитель желтого авто выполняет разворот.

Грузовой автомобиль выезжает с дороги, которая покрыта толстым слоем снега. В соответствии с пунктом 1.10 ПДД, дорога без покрытия (грунтовая) является второстепенной относительно дороги с покрытием, но в изображенной ситуации определить является ли дорога грунтовой невозможно.

Читаем пункт 16.15 ПДД:

"Если невозможно определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т.д.), а знаки приоритета отсутствуют, водитель должен считать, что находится на второстепенной дороге".

Таким образом, грузовик проедет перекресток последним.

Между красным и желтым автомобилями действует правило проезда равнозначных дорог.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Итак, водитель желтого авто, который разворачивается, должен уступить дорогу красной машине, движущейся навстречу прямо.

Правильный ответ

№4

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
