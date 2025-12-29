Тест ПДД: в каком порядке автомобили проедут заснеженный перекресток?

Кто первый? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков и на знание общих положений ПДД. В каком порядке автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Желтый автомобиль, а затем красный вместе с грузовиком. Красный автомобиль вместе с грузовиком, а затем желтый. Грузовик, желтый автомобиль, красный. Красный автомобиль, желтый, грузовик.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красной машины проезжает прямо, водитель грузовика поворачивает направо, а водитель желтого авто выполняет разворот.

Грузовой автомобиль выезжает с дороги, которая покрыта толстым слоем снега. В соответствии с пунктом 1.10 ПДД, дорога без покрытия (грунтовая) является второстепенной относительно дороги с покрытием, но в изображенной ситуации определить является ли дорога грунтовой невозможно.

Читаем пункт 16.15 ПДД:

"Если невозможно определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т.д.), а знаки приоритета отсутствуют, водитель должен считать, что находится на второстепенной дороге".

Таким образом, грузовик проедет перекресток последним.

Между красным и желтым автомобилями действует правило проезда равнозначных дорог.

Читаем пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Итак, водитель желтого авто, который разворачивается, должен уступить дорогу красной машине, движущейся навстречу прямо.

Правильный ответ

№4

