Тест ПДД: в каком порядке автомобили проедут заснеженный перекресток?

Каверзный тест ПДД — кто за кем проедет перекресток
Задача по теме о проезде перекрестков и на знание общих положений ПДД. В каком порядке автомобили проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Желтый автомобиль, а затем красный вместе с грузовиком.
- Красный автомобиль вместе с грузовиком, а затем желтый.
- Грузовик, желтый автомобиль, красный.
- Красный автомобиль, желтый, грузовик.
Разбор задачи
На перекрестке водитель красной машины проезжает прямо, водитель грузовика поворачивает направо, а водитель желтого авто выполняет разворот.
Грузовой автомобиль выезжает с дороги, которая покрыта толстым слоем снега. В соответствии с пунктом 1.10 ПДД, дорога без покрытия (грунтовая) является второстепенной относительно дороги с покрытием, но в изображенной ситуации определить является ли дорога грунтовой невозможно.
Читаем пункт 16.15 ПДД:
"Если невозможно определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и т.д.), а знаки приоритета отсутствуют, водитель должен считать, что находится на второстепенной дороге".
Таким образом, грузовик проедет перекресток последним.
Между красным и желтым автомобилями действует правило проезда равнозначных дорог.
Читаем пункт 16.13 ПДД:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
Итак, водитель желтого авто, который разворачивается, должен уступить дорогу красной машине, движущейся навстречу прямо.
Правильный ответ
№4
