Ошибка 71 % водителей: разбор каверзного теста ПДД о маневрировании на перекрестке

Каверзный тест ПДД — в каком направлении разрешено движение
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. Куда разрешается продолжить движение водителю в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- В любом направлении.
- Направо.
- Направо и налево.
- Направо и разворот.
- Налево и разворот.
Разбор задачи
Знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" применяется для обозначения конца дороги или проезжей части, обозначенной знаком 5.5 "Дорога с односторонним движением".
Это означает, что водитель еще находится на дороге с односторонним движением, поэтому разворот для него запрещен, ведь в таком случае он будет ехать по встречной полосе.
Повернуть налево он также не может, ведь находится на правой полосе дороги с односторонним движением.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Итак, водителю остается единственный вариант — поворот направо.
Правильный ответ
№2
