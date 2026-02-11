Ошибка 71 % водителей: разбор каверзного теста ПДД о маневрировании на перекрестке

Выбор направления движения на перекрестке. Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. Куда разрешается продолжить движение водителю в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

В любом направлении. Направо. Направо и налево. Направо и разворот. Налево и разворот.

Разбор задачи

Знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением" применяется для обозначения конца дороги или проезжей части, обозначенной знаком 5.5 "Дорога с односторонним движением".

Это означает, что водитель еще находится на дороге с односторонним движением, поэтому разворот для него запрещен, ведь в таком случае он будет ехать по встречной полосе.

Повернуть налево он также не может, ведь находится на правой полосе дороги с односторонним движением.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Итак, водителю остается единственный вариант — поворот направо.

Правильный ответ

№2

