Україна
Тест по ПДД — куда может ехать водитель красного авто

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 12:30
Сложная задача по ПДД о зоне действия предписывающих знаков на перекрестке
Схема проезда перекрестка красным автомобилем с вариантами разрешенных траекторий. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание действия предписывающих дорожных знаков. По каким направлениям может двигаться водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Направление А.
  2. Направления А и В.
  3. Все направления, кроме А.
  4. Направления А и Б.
  5. Все направления, кроме Г.
  6. Все направления, кроме В.

Разбор задачи

Тест з ПДР: які напрямки руху дозволені?

На перекрестке установлен знак 4.4 "Движение прямо и направо", который разрешает движение только в двух указанных направлениях. Но его действие распространяется только на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.

То есть на первом перекрестке налево повернуть нельзя, а на втором перекрестке поворот налево и разворот уже разрешаются.

Следовательно, в изображенной ситуации разрешается проехать по всем направлениям, кроме поворота налево на первом перекрестке (Г).

Правильный ответ

№5

