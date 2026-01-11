Сложная задача по ПДД о зоне действия предписывающих знаков на перекрестке

Тест по ПДД — куда может ехать водитель красного авто
Задача на знание действия предписывающих дорожных знаков. По каким направлениям может двигаться водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Направление А.
- Направления А и В.
- Все направления, кроме А.
- Направления А и Б.
- Все направления, кроме Г.
- Все направления, кроме В.
Разбор задачи
На перекрестке установлен знак 4.4 "Движение прямо и направо", который разрешает движение только в двух указанных направлениях. Но его действие распространяется только на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.
То есть на первом перекрестке налево повернуть нельзя, а на втором перекрестке поворот налево и разворот уже разрешаются.
Следовательно, в изображенной ситуации разрешается проехать по всем направлениям, кроме поворота налево на первом перекрестке (Г).
Правильный ответ
№5
