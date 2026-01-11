Сложная задача по ПДД о зоне действия предписывающих знаков на перекрестке

Схема проезда перекрестка красным автомобилем с вариантами разрешенных траекторий. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание действия предписывающих дорожных знаков. По каким направлениям может двигаться водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Направление А. Направления А и В. Все направления, кроме А. Направления А и Б. Все направления, кроме Г. Все направления, кроме В.

Разбор задачи

На перекрестке установлен знак 4.4 "Движение прямо и направо", который разрешает движение только в двух указанных направлениях. Но его действие распространяется только на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.

То есть на первом перекрестке налево повернуть нельзя, а на втором перекрестке поворот налево и разворот уже разрешаются.

Следовательно, в изображенной ситуации разрешается проехать по всем направлениям, кроме поворота налево на первом перекрестке (Г).

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: