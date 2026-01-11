Складна задача з ПДР про зону дії наказових знаків на роздоріжжі

Тест з ПДР — куди може їхати водій червоного авто
Задача на знання дії наказових дорожніх знаків. За якими напрямками може рухатися водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Напрямок А.
- Напрямки А та В.
- Усі напрямки, окрім А.
- Напрямки А та Б.
- Усі напрямки, окрім Г.
- Усі напрямки, окрім В.
Розбір задачі
На перехресті встановлено наказовий знак 4.4 "Рух прямо та праворуч", який дозволяє рух лише у двох вказаних напрямках. Але його дія поширюється лише на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.
Тобто на першому перехресті ліворуч повернути не можна, а на другому перехресті поворот ліворуч та розворот вже дозволяються.
Отже, у зображеній ситуації дозволяється проїхати за всіма напрямками, окрім повороту ліворуч на першому перехресті (Г).
Правильна відповідь
№5
