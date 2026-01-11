Відео
Відео

Тест з ПДР — куди може їхати водій червоного авто

Тест з ПДР — куди може їхати водій червоного авто

Дата публікації: 11 січня 2026 12:30
Складна задача з ПДР про зону дії наказових знаків на роздоріжжі
Схема проїзду перехрестя червоним автомобілем із варіантами дозволених траєкторій. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дії наказових дорожніх знаків. За якими напрямками може рухатися водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Напрямок А.
  2. Напрямки А та В.
  3. Усі напрямки, окрім А.
  4. Напрямки А та Б.
  5. Усі напрямки, окрім Г.
  6. Усі напрямки, окрім В.

Розбір задачі

Тест з ПДР: які напрямки руху дозволені?

На перехресті встановлено наказовий знак 4.4 "Рух прямо та праворуч", який дозволяє рух лише у двох вказаних напрямках. Але його дія поширюється лише на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.

Тобто на першому перехресті ліворуч повернути не можна, а на другому перехресті поворот ліворуч та розворот вже дозволяються.

Отже, у зображеній ситуації дозволяється проїхати за всіма напрямками, окрім повороту ліворуч на першому перехресті (Г).

Правильна відповідь

№5

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
