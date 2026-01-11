Складна задача з ПДР про зону дії наказових знаків на роздоріжжі

Схема проїзду перехрестя червоним автомобілем із варіантами дозволених траєкторій. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дії наказових дорожніх знаків. За якими напрямками може рухатися водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Напрямок А. Напрямки А та В. Усі напрямки, окрім А. Напрямки А та Б. Усі напрямки, окрім Г. Усі напрямки, окрім В.

Розбір задачі

На перехресті встановлено наказовий знак 4.4 "Рух прямо та праворуч", який дозволяє рух лише у двох вказаних напрямках. Але його дія поширюється лише на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.

Тобто на першому перехресті ліворуч повернути не можна, а на другому перехресті поворот ліворуч та розворот вже дозволяються.

Отже, у зображеній ситуації дозволяється проїхати за всіма напрямками, окрім повороту ліворуч на першому перехресті (Г).

Правильна відповідь

№5

