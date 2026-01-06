Відео
Відео

Тест ПДР — чи дозволений поворот праворуч

Дата публікації: 6 січня 2026 19:45
Тест з ПДР: чи дозволено червоному авто повернути праворуч?
Схема дорожньої ситуації на перехресті зі світлофором та заборонним знаком. Малюнок: "Керманич"

Задача на знання наказових дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Чи дозволено водієві червоного автомобіля повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволений водієві поворот праворуч?

На перехресті водій червоного автомобіля має намір повернути праворуч, орієнтуючись на зелену стрілку, увімкнену у додатковій секції світлофора, при основному червоному.

Читаємо пункт 8.7.3 ПДР:

"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".

Але на перехресті встановлені: знак пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та заборонний знак 3.22 "Поворот праворуч заборонено".

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тобто світлофор анулює лише дію знаку пріоритету "Дати дорогу". Вимоги заборонного знаку "Поворот праворуч заборонено" залишаються чинними.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
