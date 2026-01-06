Тест з ПДР: чи дозволено червоному авто повернути праворуч?

Тест ПДР — чи дозволений поворот праворуч
Задача на знання наказових дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Чи дозволено водієві червоного автомобіля повернути праворуч у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Заборонено.
Розбір задачі
На перехресті водій червоного автомобіля має намір повернути праворуч, орієнтуючись на зелену стрілку, увімкнену у додатковій секції світлофора, при основному червоному.
Читаємо пункт 8.7.3 ПДР:
"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".
Але на перехресті встановлені: знак пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та заборонний знак 3.22 "Поворот праворуч заборонено".
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Тобто світлофор анулює лише дію знаку пріоритету "Дати дорогу". Вимоги заборонного знаку "Поворот праворуч заборонено" залишаються чинними.
Правильна відповідь
№2
