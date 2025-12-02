Тест ПДР: в яких напрямках дозволений рух авто

Хитрий тест ПДР — куди може їхати водій
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху і зміну його напрямку. В яких напрямках дозволяється проїхати водієві жовтого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Праворуч.
- Ліворуч.
- Праворуч та ліворуч.
- Праворуч та у зворотному напрямку.
- У зворотному напрямку.
- Ліворуч та у зворотному напрямку.
Розбір задачі
На перехресті встановлені дорожні знаки 2.1 "Дати дорогу" (нічим не допоможе розвʼязати цю задачу) та 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".
Останній знак інформує, що на перехрещуваній дорозі рух здійснюється в одному напрямку. Відповідно, ліворуч проїхати забороняється, адже водій опиниться на зустрічній смузі. Але розворот не забороняється, адже він виконуватиметься в межах перехрестя.
Праворуч водієві повертати не можна, позаяк він перебуває на лівій смузі. Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку..."
Правильна відповідь
№5
