Хитрий тест ПДР — куди може їхати водій

Дата публікації: 2 грудня 2025 07:35
Тест ПДР: в яких напрямках дозволений рух авто
Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху і зміну його напрямку. В яких напрямках дозволяється проїхати водієві жовтого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Праворуч.
  2. Ліворуч.
  3. Праворуч та ліворуч.
  4. Праворуч та у зворотному напрямку.
  5. У зворотному напрямку.
  6. Ліворуч та у зворотному напрямку.

Розбір задачі

Тест з ПДР: куди може їхати водій?

На перехресті встановлені дорожні знаки 2.1 "Дати дорогу" (нічим не допоможе розвʼязати цю задачу) та 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".

Останній знак інформує, що на перехрещуваній дорозі рух здійснюється в одному напрямку. Відповідно, ліворуч проїхати забороняється, адже водій опиниться на зустрічній смузі. Але розворот не забороняється, адже він виконуватиметься в межах перехрестя.

Праворуч водієві повертати не можна, позаяк він перебуває на лівій смузі. Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку..."

Правильна відповідь

№5

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
