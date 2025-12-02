Видео
Видео

Хитрый тест ПДД — куда может ехать водитель

Ua ru
2 декабря 2025
Тест ПДД: в каких направлениях разрешено движение авто
Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. В каких направлениях разрешается проехать водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Направо.
  2. Налево.
  3. Направо и налево.
  4. Направо и в обратном направлении.
  5. В обратном направлении.
  6. Налево и в обратном направлении.

Разбор задачи

Тест з ПДР: куди може їхати водій?

На перекрестке установлены дорожные знаки 2.1 "Уступить дорогу" (ничем не поможет решить эту задачу) и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".

Последний знак информирует, что на перекрещиваемой дороге движение осуществляется в одном направлении. Соответственно, налево проехать запрещается, ведь водитель окажется на встречной полосе. Но разворот не запрещается, ведь он будет выполняться в пределах перекрестка.

Направо водителю поворачивать нельзя, так как он находится на левой полосе. Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."

Правильный ответ

№5

