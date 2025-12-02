Тест ПДД: в каких направлениях разрешено движение авто

Хитрый тест ПДД — куда может ехать водитель
Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменении его направления. В каких направлениях разрешается проехать водителю желтого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Направо.
- Налево.
- Направо и налево.
- Направо и в обратном направлении.
- В обратном направлении.
- Налево и в обратном направлении.
Разбор задачи
На перекрестке установлены дорожные знаки 2.1 "Уступить дорогу" (ничем не поможет решить эту задачу) и 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".
Последний знак информирует, что на перекрещиваемой дороге движение осуществляется в одном направлении. Соответственно, налево проехать запрещается, ведь водитель окажется на встречной полосе. Но разворот не запрещается, ведь он будет выполняться в пределах перекрестка.
Направо водителю поворачивать нельзя, так как он находится на левой полосе. Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении..."
Правильный ответ
№5
