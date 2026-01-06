Тест по ПДД: разрешено ли красному авто повернуть направо?

Схема дорожной ситуации на перекрестке со светофором и запрещающим знаком. Рисунок: "Керманич"

Задача на знание приказных дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Разрешено ли водителю красного автомобиля повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного автомобиля намерен повернуть направо, ориентируясь на зеленую стрелку, включенную в дополнительной секции светофора, при основном красном.

Читаем пункт 8.7.3 ПДД:

"Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений".

Но на перекрестке установлены: знак приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и запрещающий знак 3.22 "Поворот направо запрещен".

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

То есть светофор аннулирует только действие знака приоритета "Уступить дорогу". Требования запрещающего знака "Поворот направо запрещен" остаются в силе.

Правильный ответ

№2

