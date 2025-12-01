Тест ПДД: какой поворотник следует включить водителям

Какой сигнал? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о предупредительных сигналах. Какой сигнал поворота нужно включить водителям в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Правый. Левый. Правый или левый. Сигнал поворота в изображенной ситуации включать необязательно.

Разбор задачи

Согласно знаку 4.2 "Движение направо", для водителей синего и желтого автомобилей возможен проезд только в одном направлении. Несмотря на это оба должны включить правый поворот, который соответствует направлению их движения.

Читаем пункт 9.2 ПДД:

"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления: а) перед началом движения и остановкой; б) перед перестроением, поворотом или разворотом".

Правильный ответ

№1

