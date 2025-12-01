Тест ПДД: какой поворотник следует включить водителям

Хитрый тест ПДД — какой поворотник следует включить
Задача по теме о предупредительных сигналах. Какой сигнал поворота нужно включить водителям в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Правый.
- Левый.
- Правый или левый.
- Сигнал поворота в изображенной ситуации включать необязательно.
Разбор задачи
Согласно знаку 4.2 "Движение направо", для водителей синего и желтого автомобилей возможен проезд только в одном направлении. Несмотря на это оба должны включить правый поворот, который соответствует направлению их движения.
Читаем пункт 9.2 ПДД:
"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления: а) перед началом движения и остановкой; б) перед перестроением, поворотом или разворотом".
Правильный ответ
№1
