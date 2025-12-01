Тест ПДР: який поворотник слід увімкнути водіям

Хитрий тест ПДР — який поворотник слід увімкнути
Задача з теми про попереджувальні сигнали. Який сигнал повороту потрібно увімкнути водіям у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Правий.
- Лівій.
- Правий або лівий.
- Сигнал повороту у зображеній ситуації вмикати необов'язково.
Розбір задачі
Згідно зі знаком 4.2 "Рух праворуч", для водіїв синього та жовтого автомобілів можливий проїзд лише в одному напрямку. Попри це обидва мають увімкнути правий поворот, який відповідає напрямку їхнього руху.
Читаємо пункт 9.2 ПДР:
"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку: а) перед початком руху і зупинкою; б) перед перестроюванням, поворотом або розворотом".
Правильна відповідь
№1
