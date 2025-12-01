Тест ПДР: який поворотник слід увімкнути водіям

Який сигнал? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про попереджувальні сигнали. Який сигнал повороту потрібно увімкнути водіям у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Правий. Лівій. Правий або лівий. Сигнал повороту у зображеній ситуації вмикати необов'язково.

Розбір задачі

Згідно зі знаком 4.2 "Рух праворуч", для водіїв синього та жовтого автомобілів можливий проїзд лише в одному напрямку. Попри це обидва мають увімкнути правий поворот, який відповідає напрямку їхнього руху.

Читаємо пункт 9.2 ПДР:

"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку: а) перед початком руху і зупинкою; б) перед перестроюванням, поворотом або розворотом".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: